Otomobil Kaygan Yolda Takla Attı
8 dakika önce
SARIYER'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
SARIYER'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
Sampdorialı Futbolcu Bereszynski, Beşiktaş'ın Instagram Hesabını Takibe Aldı
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı
İtalyan Ekibi Roma, Beşiktaşlı Oğuzhan İçin Kiralama Teklifinde Bulundu
Fikret Orman: "Hakem Hataları Tv'de Tartışılmasın"