Otomobil Kayganlaşan Yolda Bariyere Çarparak Durabildi
45 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde yağmur yağışı nedeniyle yolda kayan otomobil bariyere çarparak durabildi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
İlçesi Malatya
Karayolu üzerinde yağmur yağışı nedeniyle yolda kayan otomobil bariyere çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Yusuf Bahar idaresindeki 02 DA 113 plakalı otomobil Ozan Köyü girişinde yolun yağan yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan kayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüye ayakta tedavi uyguladı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:58 Kaynak: İHA
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