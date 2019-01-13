Son Dakika Haberleri: Otomobil, Kazaya Yardıma Gidenlere Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2)

Otomobil, Kazaya Yardıma Gidenlere Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2)

1 saat önce

KUZENLER, KAZAYI GÖRÜNCE ARAÇLARINDAN İNİP YARDIMA KOŞMUŞKonya'da kaza yapan kamyonettekilerin yardımına giderken alkollü sürücü Salih Gül'ün otomobiliyle çarptığı Muhammed Ersoy ve teyzesinin oğlu Ali Osman Sarı'nın cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Otomobil, Kazaya Yardıma Gidenlere Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2), System.String[]
KUZENLER, KAZAYI GÖRÜNCE ARAÇLARINDAN İNİP YARDIMA KOŞMUŞ

Konya'da kaza yapan kamyonettekilerin yardımına giderken alkollü sürücü Salih Gül'ün otomobiliyle çarptığı Muhammed Ersoy ve teyzesinin oğlu Ali Osman Sarı'nın cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Muhammed Ersoy'un cenazesi memleketi Altınekin ilçesinde kuzeni Ali Osman Sarı'nın cenazesi de kent merkezinde Üçler Mezarlığı'na defnedildi. 

Diğer yardıma koşun yaralılar  Adem Ersoy ve Muhammet Yaprakçı ile kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Muhammed Ersoy'un ağabeyi Adem Ersoy ve kuzeni Ali Osman Sarı'nın otomobille yoldan geçerken kazayı görüp, araçlarını durdurup, inip koşarak takla atan kamyonetin sürücüsüne yardım etmek istedikleri öğrenildi. Muhammet Yaprakçı'nı da yine yoldan geçerken kazayı görünce, aracını durdurup yardım etmek istediği belirtildi. Gözaltına alınan ve 0.91 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Salih Gül'ün, aracının hızının 170 kilometre olduğu ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Konya, Ali Osman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı

2 Kişiyi, Sordukları Adresi Bilmedikleri İçin Vuran 3 Şüpheli Yakalandı Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:44:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, Kazaya Yardıma Gidenlere Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]