Son Dakika Haberleri: Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)

57 dakika önce

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp kıraathaneye çarptığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2), System.String[]

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp kıraathaneye çarptığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kıraathaneye çarpması ve ardından yaşananlar yer aldı. Kıraathanede bulunan kişiler hızla dışarı çıkarken, çevre sakinlerinin de yardıma çıktığı görüldü. Sabah saatlerinde olan kaza sırasında kıraathanede sadece 4 kişinin olduğu bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı İşçiye 'gece mesaisi' dayatması haklı fesih nedeni sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:10:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]