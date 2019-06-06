Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)
57 dakika önce
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp kıraathaneye çarptığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp kıraathaneye çarptığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kıraathaneye çarpması ve ardından yaşananlar yer aldı. Kıraathanede bulunan kişiler hızla dışarı çıkarken, çevre sakinlerinin de yardıma çıktığı görüldü. Sabah saatlerinde olan kaza sırasında kıraathanede sadece 4 kişinin olduğu bildirildi.
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı
Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı
İşçiye 'gece mesaisi' dayatması haklı fesih nedeni sayıldı