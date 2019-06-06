Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp kıraathaneye çarptığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kıraathaneye çarpması ve ardından yaşananlar yer aldı. Kıraathanede bulunan kişiler hızla dışarı çıkarken, çevre sakinlerinin de yardıma çıktığı görüldü. Sabah saatlerinde olan kaza sırasında kıraathanede sadece 4 kişinin olduğu bildirildi.