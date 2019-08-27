Son Dakika Haberleri: Otomobil kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı
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Otomobil kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, Metin Kara (40), otomobili kiraladıktan 2 sonra kaza yaptı.

Otomobil kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Metin Kara (40), otomobili kiraladıktan 2 sonra kaza yaptı. Kontrolden çıkıp, ters dönen otomobildeki Kara, kazada yaralanmadı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Soğuksu semtinde meydana geldi. Pazar yeri otoparkından yokuş inen Metin Kara yönetimindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ters döndü. Sürücü Kara, kazayı yara almadan atlattı. Otomobili 2 saat önce kiraladığını belirten Kara, kazanın dalgınlığı sonucu meydana geldiğini söyledi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metin Kara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:22 Kaynak: DHA
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