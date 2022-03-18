Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

18.03.2022 16:26
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolu Bağdat köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 71 AAK 518 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.B. yönetimindeki 61 ADJ 688 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

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Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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