Üye Girişi
ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

08.02.2022 15:43

Isparta'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sav beldesi istikametinde ilerleyen Ramazan Kavak'ın kullandığı 42 BH 318 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 32 PP 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ümit Kavak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin kırmızı ışığın yanmasıyla durmasından kısa süre sonra hızla gelen otomobilin savrularak kamyonete çarpması yer alıyor.

ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı
ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı
ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Otomobil, Isparta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: ISPARTA -Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement