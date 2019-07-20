Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü
Caddesi Yeşilkent
Kavşağı'nda Erkan G. idaresindeki 26 RT 635 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mirsad P.(25) idaresindeki 11 DE 024 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Eskişehir
Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği belirtilirken kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİLECİK
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