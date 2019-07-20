Son Dakika Haberleri: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent Kavşağı'nda Erkan G. idaresindeki 26 RT 635 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mirsad P.(25) idaresindeki 11 DE 024 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği belirtilirken kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİLECİK
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • züleyha aydın: ecele çare yok ama,sorumsuz araba kullanan şoför bundan sonra yastığa başını nasıl koyar bilemiyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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