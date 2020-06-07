Otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Karabük-Kastamonu karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük- Kastamonu karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 55 BK 977 plaka otomobil, Kastamonu ili istikametinden Karabük'e seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj bariyerine çarptı. Kazada M.U ve Ö.F.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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