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Otomobil kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Otomobil kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

21.06.2021 10:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bu sabah 07.30 sıralarında Kuşadası - Söke yolunda Resül Aydemir (60) yönetimindeki Hollanda plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi.

Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, YOLCU AĞIR YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk incelemede sürücü Resül Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanındaki yolcu Serkan Efe Aydemir (25) ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Efe Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kuşadası, Hollanda, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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