Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin yayalara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin yayalara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hakan Y. (20) yönetimindeki 07 HRK 09 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce sokakta yürüyen anne Servet (35) ile kızları Aysel (10) ve Fatma Zara Kırmızıdal'a (8), ardından da yol kenarında boş arsadaki büyük taşlara çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Fehmi Kızılyel, anne ve iki kızı yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil kontrolden çıktı: 3'ü yaya 5 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:39 Kaynak: AA
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