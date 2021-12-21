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Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu - Son Dakika

Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu

21.12.2021 15:58

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Savrulup tabelaya çarparak yaralanan köpek, sekerek bölgeden uzaklaştı. Olayı görüp şoke olan kadın, dizlerinin üzerine çöktü.

Dün öğle saatlerinde, Çeşmeli Mahallesi Mersin- Antalya D-400 kara yolunda meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Savrulan köpek, refüjdeki tabelaya çarptı. Köpek, daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştı.

KAZAYI GÖREN KADIN DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Karşı şeritte park halindeki araçta kazaya tanık olan kadın inip olay yerine koştu. Üzüntüden dizlerinin üzerine çöken kadın, bir süre arkasından durdurmaya çalıştığı köpeğin uzaklaşması üzerine bölgeden ayrıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu

Otomobil, Antalya, Mersin, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu - Son Dakika
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