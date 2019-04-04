Son Dakika Haberleri: Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: 1 Ölü

Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: 1 Ölü

54 dakika önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bandırma-Susurluk karayolu Bandırma kavşağında, Necmettin Akın idaresindeki 10 PC 368 plakalı otomobil Susurluk istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi önce köprü ayağına çarptı sonra takla attı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Necmettin Akın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: İHA

Bandırma, Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa
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