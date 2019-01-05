Son Dakika Haberleri: Otomobil Köprü Bariyerlerine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Otomobil Köprü Bariyerlerine Çarptı, Sürücü Yaralandı

35 dakika önce

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarpan sürücü Ruhi Kınık (63) yaralandı.

Otomobil Köprü Bariyerlerine Çarptı, Sürücü Yaralandı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarpan sürücü Ruhi Kınık (63) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Emet-Hisarcık yolunda meydana geldi. Ruhi Kınık yönetimindeki 43 HL 548 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ilçe girişindeki köprünün bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil parçalara ayrılırken, sürücü Kınık ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kınık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hisarcık İlçe Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise aracı sıkıştığı bariyerlerden güçlükle çıkardı.  Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:54 Kaynak: DHA

Emet, Hisarcık, Kınık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı

"3600'ü Yap Artık" Diyen Vatandaşı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:29:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Köprü Bariyerlerine Çarptı, Sürücü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]