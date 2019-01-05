Otomobil Köprü Bariyerlerine Çarptı, Sürücü Yaralandı
35 dakika önce
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarpan sürücü Ruhi Kınık (63) yaralandı.
KÜTAHYA'nın Hisarcık
ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarpan sürücü Ruhi Kınık
(63) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Emet-Hisarcık yolunda meydana geldi. Ruhi Kınık yönetimindeki 43 HL 548 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ilçe girişindeki köprünün bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil parçalara ayrılırken, sürücü Kınık ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kınık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hisarcık İlçe Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye
ekipleri ise aracı sıkıştığı bariyerlerden güçlükle çıkardı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Tahya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:54 Kaynak: DHA
Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
"3600'ü Yap Artık" Diyen Vatandaşı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı