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Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi - Son Dakika

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi

11.01.2022 22:40

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada karı koca yaşamını yitirdi, çiftin 2 yeğeni ise yaralandı.

Taşova'da Duran Yıldız (73) yönetimindeki 57 AD 048 plakalı otomobil, Boraboy kavşağı civarında kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına uçtu.

ÇİFTİN İKİ YEĞENİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücü ve eşi Halise Yıldız (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralı haldeki yeğenleri Hanife Nur K. (13) ve Çınar K. (9) ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi
Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi
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112 Acil, Otomobil, Boraboy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi - Son Dakika
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