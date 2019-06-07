Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı

14 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Delice'nin Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Kıncal (69) idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak köprüden dereye düşerek, yan devrildi. Çevredekiler tarafından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Kıncal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Delice, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü Antalya'da Rus turist köpeği tekmeleyip, market sahibine kafa attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:22:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]