Otomobil köprüden dereye düştü: 1 yaralı
14 dakika önce
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
'nin Delice
ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Delice'nin Çerikli
beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Kıncal (69) idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak köprüden dereye düşerek, yan devrildi. Çevredekiler tarafından olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Kıncal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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