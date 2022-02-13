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OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI

13.02.2022 20:49

DÜZCE'de, köprü üzerinden dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, köprü üzerinden dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Vildan Kuru yönetimindeki 34 PR 1653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağa köprüsünden Asar Deresi'ne düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobil az miktarda suyun içerisinde kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Vatandaşların yardımıyla yaralanan Vildan Kuru, Cemal Ateş ve Emre Kırvan araçtan çıkarıldı. Dere yatağından çıkarılan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan Cemal Ateş'in soğuktan titrediğini gören bir vatandaş üzerindeki yeleği çıkararak verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI
OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI

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Otomobil, Kaza, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI - Son Dakika
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