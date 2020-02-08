Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde köprüden İmbat Deresi'ne uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı, System.String[]

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde köprüden İmbat Deresi'ne uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez (24) yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, virajı alamayarak ilçe otogarı önündeki köprüden İmbat Deresi'ne uçtu. Sürücü ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24) takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı.Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Burak Söylemez, buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
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