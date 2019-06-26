Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

29 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden dereye uçması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden dereye uçması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden aldığı ekmekleri Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü Çarhanek mezrasında satan Cevher Ardıç, Kahta ilçesine dönmek istedi. Bu esnada Kahta ilçesine gitmek için yol kenarında bekleyen Kadir Bozkurt, Songül Bozkurt ve Ramazan Bozkurt'u da 02 KN 402 plakalı otomobiline alan Cevher Ardıç, mezra yakınlarında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil köprü üzerinden dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Cevher Ardıç ile otomobilde bulunan Kadir Bozkurt, Songül Bozkurt ve Ramazan Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Cevher Ardıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
Kahta, Adıyaman, Sincik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun! Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]