Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Olay, Düziçi ilçesinde Yeşilova Mahallesi Şehit Asker Ahmetlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 DN 006 plakalı otomobil çarşı istikametine giderken ara yoldan hızlı bir şekilde karşısına çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Ali Göl'ün (20) kullandığı otomobil bariyerleri kırıp köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Yeşilova, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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