Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüden düştü: 6 yaralı
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Otomobil köprüden düştü: 6 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Sayiş'in (27) kullandığı 32 HY 180 plakalı otomobil, Kapaklı Mahallesi yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düşerek devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Eray ve 2 yaşındaki Ceren Kaplan ile Mustafa Eren, Demet Sayiş ve Dilek Kaplan yaralandı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu çıkardı.
Ambulanslarla Akşehir ve Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Sayiş ve 2 yaşındaki Ceren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil köprüden düştü: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Kapaklı, Konya, Ilgın, Güncel
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