Son Dakika Haberleri: Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı

Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı

1 saat önce

Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralıKonya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Anabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup ters devrilen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı, eşi Fatma Susamcı (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı

Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:15 Kaynak: DHA
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