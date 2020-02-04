Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı - Son Dakika

Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı

6 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.

Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.


Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muş'tan Bingöl istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 DM 6166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye uçtu.


Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, karlı zemin nedeniyle vatandaşların sağlık ve jandarma ekiplerine destek vermesiyle el birliğiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. - BİNGÖL

Solhan, Bingöl, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:16 Kaynak: İHA
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