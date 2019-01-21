Otomobil Köprülü Kavşaktan Düştü: 4 Yaralı
1 saat önce
Adana'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 4 kadın yaralandı.
Adana
'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 4 kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.D'nin kullandığı 01 BMM 45 plakalı otomobil, merkez Yüreğir
ilçesinde D-400 Kara yolundaki Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih
Ongun Köprülü
kavşakta demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.
Kazada sürücü T.D. ile otomobilde bulunan M.Ö, H.D. ve E.D. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:03 Kaynak: AA
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