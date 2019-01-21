Son Dakika Haberleri: Otomobil Köprülü Kavşaktan Düştü: 4 Yaralı

Otomobil Köprülü Kavşaktan Düştü: 4 Yaralı

1 saat önce

Adana'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 4 kadın yaralandı.

Adana'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 4 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.D'nin kullandığı 01 BMM 45 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesinde D-400 Kara yolundaki Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Ongun Köprülü kavşakta demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Kazada sürücü T.D. ile otomobilde bulunan M.Ö, H.D. ve E.D. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Adana, Köprülü, Güncel
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