Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüye çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil köprüye çarptı: 1 yaralı

43 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak köprüye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil köprüye çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak köprüye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Filyos istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Eren Y. (30) idaresindeki 34 RS 3273 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Çömlekçi Köprüsü'ne çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldıran yaralı sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobilde büyük hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
Filyos, Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 12:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil köprüye çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]