Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu - Son Dakika
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Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu

03.05.2022 02:08

Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı.

Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.

Kaza Elazığ- Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu - Son Dakika
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