Otomobil, koyun sürüsüne çarptı! Hamile kuzunun karnından fırlayan yavrunun görüntüsü yürek burktu - Son Dakika
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Otomobil, koyun sürüsüne çarptı! Hamile kuzunun karnından fırlayan yavrunun görüntüsü yürek burktu

12.07.2022 13:35

Afyonkarahisar'da hafif ticari bir araç, koyun sürüsünün içine daldı. Çarpmanın etkisiyle hamile bir koyunun karnındaki kuzunun yola fırlaması ise yürekleri parçaladı. Çok sayıda koyun telef oldu.

Bolvadin'den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde telef oldu.

Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı

KUZU, ANNESİNİN KARNINDAN FIRLADI

Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı. 19 koyunun telef olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı

KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.'nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.'nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

YORUMLAR
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Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, koyun sürüsüne çarptı! Hamile kuzunun karnından fırlayan yavrunun görüntüsü yürek burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil, koyun sürüsüne çarptı! Hamile kuzunun karnından fırlayan yavrunun görüntüsü yürek burktu - Son Dakika
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