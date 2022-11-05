Otomobil koyun sürüsüne daldı - Son Dakika
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

05.11.2022 10:03

Otomobil koyun sürüsüne daldı 7 koyun ve anne karnındaki 2 kuzu telef oldu Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki otomobil, karayolunun karşısına geçmekte olan koyun sürüsüne çarptı.

Otomobil koyun sürüsüne daldı

7 koyun ve anne karnındaki 2 kuzu telef oldu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki otomobil, karayolunun karşısına geçmekte olan koyun sürüsüne çarptı. Otomobilin maddi hasar aldığı kazada 7 koyun ve anne karnındaki 2 kuzu telef oldu.

Kaza Keşan- Enez karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 80 koyun karayolunun üzerinden ağıla gitmek üzere karşıdan karşıya geçiyordu. Bu sırada Enez istikametinden gelmekte olan M.K. idaresindeki 22 ABD 604 plakalı otomobil, geçişini tamamlamak üzere olan sürünün sonundaki koyunlara çarptı. Otomobilin içine daldığı koyun sürüsünde bulunan 7 koyun olay yerinde telef olurken hamile olan bir koyunun karnındaki 2 kuzu da anne karnından fırlayarak öldü. Otomobil ise maddi hasar aldı.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin tutanak tutmasının ardından telef olan koyunlar, bölgeye getirilen bir kamyonetin kasasına konularak kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil koyun sürüsüne daldı - Son Dakika

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