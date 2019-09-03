Son Dakika Haberleri: Otomobil koyun sürüsüne daldı 2 yaralı, 10 koyun öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil koyun sürüsüne daldı 2 yaralı, 10 koyun öldü

50 dakika önce

ESKİŞEHİR'de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı.

ESKİŞEHİR'de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada Teke ile çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun öldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Furkan Teke yönetemindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanlık yapan Necati Akaydın (58) ve oğlu Mehmet Ali Akaydın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Teke ve çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun da öldü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada ölen 10 koyun ise Tepebaşı Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Furkan, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Eymen'e böyle eziyet etmişler Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:31:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil koyun sürüsüne daldı 2 yaralı, 10 koyun öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]