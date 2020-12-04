Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun öldü - Son Dakika

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 30 koyun öldü
04.12.2020 19:34
NİĞDE'de, otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun öldü, araçtaki 2 kişi de yaralandı.
NİĞDE'de, otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun öldü, araçtaki 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde çevreyolunda meydana geldi. T.S. (37) yönetimindeki 51 HU 315 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürüdeki 30 koyun ölürken, kazada yaralanan sürücü T.S. ve yanındaki T.S. (38) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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