Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

09.03.2022 11:02
Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi karşısında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ramazan Ç'ye, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Ramazan Ç., yaralanırken otomobil sürücüsü aracıyla birlikte durmayarak hızla kaçtı. Yaralı Ramazan Ç., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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