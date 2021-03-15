Otomobil küçük kıza böyle çarptı - Son Dakika

Otomobil küçük kıza böyle çarptı
15.03.2021 16:42
Mersin'in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan arkadaşıyla çıkan R.K. adlı küçük kız birden karşıya geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada E.K.K.'nin kullandığı 33 NRG ... plakalı otomobil küçük kıza çarptı. Küçük kız takla atarak yere düştü. Aracı durduran E.K.K. koşarak küçük kız çocuğunun yanına gelip, telefonla 112'yi arayarak ambulans istedi.
Hastaneye kaldırılan R.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN
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