Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin kum yığınına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin kum yığınına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Kemal Arslan yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökçeyaka Mahallesi Başkacı mevkisinde yol kenarında bulunan kum yığınına çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Devrilen araçta sıkışan B.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralanan B.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli, Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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