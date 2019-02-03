Son Dakika Haberleri: Otomobil Lastiği İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı

Otomobil Lastiği İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi.

Otomobil Lastiği İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı, System.String[]
Şanlıurfa'da, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolundaki kontrolleri sırasında şüphelendikleri 60 HA 092 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde dedektör köpek eşliğinde yaptıkları aramada, iki arka lastik içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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