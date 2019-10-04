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Otomobil lastiğinde uyuşturucu madde ele geçirildi

1 saat önce

Otomobil lastiğinde uyuşturucu madde ele geçirildiSAMSUN'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğinin içerisine zula halde 1 kilo 500 gram 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobil lastiğinde uyuşturucu madde ele geçirildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğinin içerisine zula halde 1 kilo 500 gram 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi.

Rize'den İstanbul'a gittiği belirlenen kiralık bir otomobil, Ordu- Samsun karayolu Çarşamba ilçesinde durduruldu. B.A.K.(51)?nin kullandığı 34 LH 1826 plakalı otomobilde ele geçirilen 2 gram kubar esrarın ardından otomobilden gelen yoğun parfüm kokusu üzerine şüphelenen polis ekipleri otomobili sanayi sitesine götürdü. Burada detaylı aramadan geçirilen otomobilin yedek lastiğinin içerisine zula halde 'skunk' olarak tabir edilen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan B.A.K. (51) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Otomobil lastiğinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Çarşamba, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
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