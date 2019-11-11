Son Dakika Haberleri: Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı

Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Kocaeli'de bir aracın lastiğine gizlenmiş 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kocaeli'de bir aracın lastiğine gizlenmiş 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi çalışmaları kapsamında polis ekiplerince kentte 9 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Gebze KOM Grup Amirliği ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, H.U'nun kullandığı araç durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da katılımıyla yapılan aramada, otomobil lastiğine gizlenmiş 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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