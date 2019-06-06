Son Dakika Haberleri: Otomobil lastiğine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Otomobil lastiğine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

12 dakika önce

SİVAS'ta park halindeki kullanılmayan otomobilin arka lastik bölmesine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobil lastiğine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
SİVAS'ta park halindeki kullanılmayan otomobilin arka lastik bölmesine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, kent merkezindeki Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdare lojmanları bahçesinde meydana geldi. Bahçede kullanılamaz halde bulunan Zeki Yavuzhan'a ait 06 ZFA 99 plakalı otomobilin altından uzun süredir kedi sesi duyanlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, otomobilin lastiğinin üstü kısmına yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Polis ekipleri sıkışan yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Otomobilin altına süt koyan polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yavru kediyi yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarttı. Kurtarılan kediyi çocuklar sütle besledi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:23 Kaynak: DHA
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