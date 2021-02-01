Otomobil lastikleri kedi evi oluyor - Son Dakika

- Otomobil lastikleri kedi evi oluyor

Belediye işçileri kullanım süreleri dolan lastikleri değerlendirilerek kedi evine dönüştürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sokak hayvanları için belediye araçlarının yıpranmış oto lastikleri kedi evlerine dönüştürülüyor.

Belediye işçileri tarafından kullanım süreleri dolan lastikler değerlendirilerek kedi evine dönüştürüldü. Ayrıca100'lük plastik borulardan yemlik ve suluklar yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kış şartlarında beslenmekte güçlük çeken sahipsiz hayvanların sokakta beslenebilmesi için "kedi evi" projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çalışkan," Proje çerçevesinde Belediye Fen işlerinde çalışan işçilerimizin kullanım süreleri dolan eski oto lastiklerinden yaptığı 10 kedi evi ile 100'lük plastik borulardan yapılan 20 adet yemlik ve suluğu çeşitli renklere boyayıp ilçede daha önce belirlediğimiz alanlara bıraktık. İhtiyaca göre kedi evlerinin yapımına devam edeceğiz. Vatandaşlardan, sokak hayvanlarının yiyeceği atık gıdaları sokaklara yada çöplere değil de kedi evlerine veya yemliklere bırakmalarını rica ediyoruz. Kedi evi projesine emeği geçen zabıta ekiplerimize, kedi evi ile yemlik ve suluk yapımına katkıda bulunan işçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.