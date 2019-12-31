Otomobil lastikleri kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil lastikleri kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü - Son Dakika

Otomobil lastikleri kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atıl durumdaki otomobil lastikleri soğuk kış mevsiminde kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü.

Otomobil lastikleri kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atıl durumdaki otomobil lastikleri soğuk kış mevsiminde kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü.


Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın talimatı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından atıl durumda bulunan lastiklerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Hazırlanan proje kapsamında atıl durumdaki lastikler, yapılan çalışmanın ardından sokak kedileri için eve dönüştürüldü. İlçedeki muhtelif parklara yerleştirilen 15 lastik evler, soğuk kış günlerinde sokaklarda yaşayan minik hayvanlar için sıcak birer yuva oldu. Kedi evlerine müdürlük personelince düzenli olarak temizlik yapıldığı ve kedi maması bırakıldığı belirtildi. Belediye başkanımız Şeyhmus Aydın'ın talimatları doğrultusunda projeye başlandığına dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.


Kedi evlerine düzenli olarak mama bırakıldığını belirten Bilgiseven, "Soğuk kış günlerinde can dostlarımız olan kedilerimizin hem barınma ihtiyacını hem de yiyecek ihtiyacını karşılamak adına bir proje geliştirdik. Bizlerde atıl durumda olan araç lastiklerini kedi evleri haline getirdik. Pek bir masrafı olmayan bir uygulama oldu. Lastikleri hem geri dönüşüme kazandırmak adına hem de can dostlarımız için barınma evi yapma adına marangozhaneye verdik. Arkadaşlarımız düzenli bir şekilde montajını ve boyamasını yaptılar. Hazırlanan yaklaşık 15 kedi evini muhtelif parklarımıza yerleştirdik. İleride bunu elbette geliştirip sayısını arttıracağız. Arkadaşlarımız düzenli bir şekilde kedi evlerine yemlerini bırakıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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