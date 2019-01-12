Son Dakika Haberleri: Otomobil Lastiklerinden Kedilere Yuva Yaptı

Otomobil Lastiklerinden Kedilere Yuva Yaptı

1 saat önce

Siirt'te 20 yıldır lastik tamirciliği yapan Fikret Apaydın, soğuk havalar nedeniyle eski otomobil lastiklerinden kedi evleri yaptı.

Siirt'te 20 yıldır lastik tamirciliği yapan Fikret Apaydın, soğuk havalar nedeniyle eski otomobil lastiklerinden kedi evleri yaptı.

Siirt'te lastik tamircisi Apaydın, bir müşterisinin sosyal medyada donarak ölen kedinin resmini göstermesi üzerine eski otomobil lastiklerinden kedi evi yapmaya karar verdi.

Apaydın, arkadaşının da yardımıyla yaptıkları 5 kedi evini, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve bazı parklara koydu. Apaydın, donarak ölmüş kedi resminden çok etkilendiğini, bu nedenle atık lastiklerden kedilere yuva yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten Apaydın, sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istedi.

"Sokak hayvanlarımızın donarak ölmesini istemiyoruz. Biz nasıl yaşıyorsak onların da öyle yaşamasını istiyoruz. Sığınacak bir yerleri yok. Atık lastiklerden yuva yaptık. Halkımıza da örnek olmasını istiyoruz." diyen Apaydın, hayvanların da sıcak bir yuvası olması gerektiğini kaydetti.

Reşit Akdemir de kedilerin üşümemesi veya donarak ölmemesi için yapılan kedi evlerinin çok anlamlı ve güzel olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:16 Kaynak: AA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Güncel
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