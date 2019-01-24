Otomobil Lastiklerine Zarar Veren Şüpheli, Yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, park halindeki 27 otomobilin lastiğine kesici aletle zarar verdiği belirlenen kişi, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, park halindeki 27 otomobilin lastiğine kesici aletle zarar verdiği belirlenen kişi, gözaltına alındı.



Namık Kemal Mahallesi 137 Sokak ile Marif Caddesi 108, 110, 116 ve 139 Sokak'ta park halindeki toplam 27 otomobilin lastikleri, 17 Ocak Perşembe günü, kesici aletle delinerek patlatıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki 30'a yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, lastiklere zarar veren kişinin T.S. (32) olduğunu belirledi. T.S, polis ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



- Manisa

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