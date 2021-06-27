Otomobil le motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nden kent merkezi istikametine seyir halindeki Erdinç O., idaresindeki elektrikli motosiklet kavşağa geldiğinde, Sefer E., yönetimindeki 34 KS 1551 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK