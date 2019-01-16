Otomobil Manava Daldı, Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin manava daldığı kaza ucuz atlatılırken, kazanın ardından sürücü aracını bırakıp kaçtı.

Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin manava daldığı kaza ucuz atlatılırken, kazanın ardından sürücü aracını bırakıp kaçtı.



Kaza, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 LJ 019 plakalı otomobil kontrolden çıkınca bir manava çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsü ise kaza sonrasında araçtan çıkıp koşarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan olmadı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde inceleme yaptı. Aracın şoför kısmında bir tane boş ve bir tane dolu bira şişesi bulundu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

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