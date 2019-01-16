Son Dakika Haberleri: Otomobil Manava Daldı, Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

Otomobil Manava Daldı, Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

8 dakika önce

Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin manava daldığı kaza ucuz atlatılırken, kazanın ardından sürücü aracını bırakıp kaçtı.

Otomobil Manava Daldı, Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı, System.String[]
Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin manava daldığı kaza ucuz atlatılırken, kazanın ardından sürücü aracını bırakıp kaçtı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 LJ 019 plakalı otomobil kontrolden çıkınca bir manava çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsü ise kaza sonrasında araçtan çıkıp koşarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde inceleme yaptı. Aracın şoför kısmında bir tane boş ve bir tane dolu bira şişesi bulundu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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