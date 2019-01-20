Son Dakika Haberleri: Otomobil Markete Girdi

Otomobil Markete Girdi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün vitesi karıştırdığı iddia edilen otomobil markete girdi.

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün vitesi karıştırdığı iddia edilen otomobil markete girdi.

İddiaya göre, Sibel K'nin kullandığı 46 BJ 105 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 12. Sokak'ta sürücünün vitesi karıştırması sonucu markete girdi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücünün yanında bulunan ve fenalaşan eşi Mehmet Akif K'ye 112 Acil Servis ekibi tarafından müdahale edildi.

Market çalışanı Sebahattin Gümüşbaş, yaptığı açıklamada, müşteriyle ilgilendiği sırada ürün almak için kenara geçtiğinde kazanın olduğunu belirterek, önce rafın devrildiğini sandığını, daha sonra ise bir otomobili marketin içinde gördüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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