Otomobil markete girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak markete giren otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sofulali Mahallesi'nde seyir halindeki Ziyafettin B. idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki markete girdi.
Kazada, otomobil sürücüsüyle market içinde alışveriş yapan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.