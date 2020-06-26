Otomobil markete girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, otomobil sürücüsüyle market içinde alışveriş yapan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sofulali Mahallesi'nde seyir halindeki Ziyafettin B. idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki markete girdi.

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