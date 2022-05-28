OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ

28.05.2022 18:37

DÜZCE'de, Ramazan Şahin'in (23) kontrolünü kaybettiği otomobil bir marketin manav tezgahına girdi.

DÜZCE'de, Ramazan Şahin'in (23) kontrolünü kaybettiği otomobil bir marketin manav tezgahına girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olay yerine gelen Mehmet Şahin, oğlu Ramazan Şahin'e sarılarak teselli etti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Mergiç Mahallesi Melen Su Park mevkisinde meydana geldi. Ramazan Şahin idaresindeki 34 TH 8459 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir marketin manav tezgahına çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü Ramazan Şahin'i olay yerine gelen babası Mehmet Şahin sarılarak sakinleştirdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin tezgaha çarpmasıyla korkan kişilerin kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ
OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ
OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ
OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ
OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ
OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ

YORUMLAR
500
Manavdaki silahlı çatışmaya 1 tutuklama Manavdaki silahlı çatışmaya 1 tutuklama Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: OTOMOBİL MARKETİN MANAV TEZGAHINA GİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement