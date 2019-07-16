Son Dakika Haberleri: Otomobil mazot yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil mazot yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Kırşehir'de mazot tankerine çarpan otomobilde bulunan aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil mazot yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de mazot tankerine çarpan otomobilde bulunan aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'den Kayseri'ye giden Mehmet Güzgün yönetimindeki 34 PG 2482 plakalı otomobil Akpınar ilçesine bağlı Hamit köyü yol kavşağında, aynı şeritte ilerleyen 38 BD 140 plakalı mazot yüklü tankere arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Süleyman Güzgün kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Fatma ve Eren Güzgün, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kısa süreliğine aksayan ulaşım, polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil mazot yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]