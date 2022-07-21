Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu - Son Dakika
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Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu

21.07.2022 17:11
Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü.

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü. Ekipler, otomobil ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Kocaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (85) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde Melen Çayı'na düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, cankurtaranlar ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, suyun içinde otomobile de sürücüye de rastlayamadı. Ekipler, otomobil ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazanın nasıl olduğunu anlatan bir vatandaş, "Adam geri geri geldi, dönecekti dönemedi. Galiba aracını geri viteste unuttu. Geri geri gelirken düştü, içinde yaşlı amca vardı" dedi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Kaynak: İHA

Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu - Son Dakika
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