Otomobil menfez inşaatına uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil menfez inşaatına uçtu - Son Dakika

Otomobil menfez inşaatına uçtu

6 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.

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Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.


Kaza, Kargı-İstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden İstanbul istikametine seyreden Ö.B. yönetimindeki otomobil, Yeşilköy yakınlarında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan alana girdi. Sürücü yol üzerinde yapılan menfez çalışmasını fark edemeyince araç menfez çukuruna düştü. Kazadan sürücü Ö.B. yara alamadan kurtulurken, otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkartılabildi. - ÇORUM

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:21 Kaynak: İHA
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