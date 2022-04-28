Otomobil menfeze çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil menfeze çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

28.04.2022 10:56
Otomobil menfeze çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

Malatya'da otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya - Kayseri karayolu Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne seyir halinde olan G.A. idaresindeki 16 ASN 739 plakalı Citroen marka otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Feci kaza araç sürücüsü ile birlikte S.A., E.S.,K.Y.A., Y.A., L.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İsmet Hüseyin Uğur-İHA)

Otomobil menfeze çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

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Otomobil, Malatya, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Otomobil menfeze çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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